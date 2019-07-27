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27.07.2019 - 11:46

Hükümet Kadın 2 filminde hangi oyuncular var?

Hükümet Kadın 2, ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesinde geçiyor. Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini yaptığı komedi türündeki filmde hangi oyuncular yer alıyor? İşte Hükümet Kadın filminin konusu ve oyuncuları.

Hükümet Kadın 2 filminde hangi oyuncular var?

Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır.

Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın kendi babaannesinin yaşamından esinlenerek kaleme aldığı Hükümet Kadın filminde, Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat'ın hikayesini izlemiştik.

Devam filminin başrollerinde bir kez daha Demet Akbağ'ın ve Sermiyan Midyat yer alıyor.

DİĞER OYUNCULAR

Ercan Kesal: Aziz Veysel
Mahir İpek: İkram
Gülhan Tekin: Fehime
Burcu Gönder Parlak: Gule
Dilek Yorulmaz: Zümre
Bülent Çolak: Baran

 

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