Hükümet Kadın filmi konusu ve başrol oyuncuları

Hükümet Kadın filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2013 yılında vizyona giren Hükümet Kadın filminin başrollerinde Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal, Cezmi Baskın, Mahir İpek gibi birbirinden usta isimler yer alıyor. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen filmde 8 çocuk annesi olan Xate okuma yazma bilmeyen bir kadındır. Xate'nin diğer kadınlardan ise tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Xate bir gün hiç beklenmedik bir şekilde kendisini Midyat Belediye Başkanı olarak bulur.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur!

Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir. Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Hükümet Kadın filminin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Olgun Toker, Haki Biçici, Sermiyan Midyat, Mahir İpek ve Cezmi Baskın gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.