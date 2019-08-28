Hükümlü ve tutuklular için protokol imzalandı

Ankara Hakimevi’ndeki törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldı. İnfaz süresi biten insanların bir meslek edinmelerinin temel hedefleri olduğunu dile getiren Gül, şunları söyledi:



“Bu yılın ocak ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarında 36 bin 920’si hükümlü ve 17 bin 659’u tutuklu olmak üzere toplam 54 bin 579 öğrenci bulunmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 9 bin 186 hükümlü ve tutuklu okuma-yazma kurslarına devam etmektedir. 79 bin 220 kişi iş ve meslek kurslarına katılmıştır. Bu protokol ile sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin, eğitimlerin, kursların ve spor danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Özellikle hükümlü ve tutuklular ile yükümlülerin, yeni yeteneklerin keşfedilmesi anlamında çok önemli bir imkân sağlanacak.”