Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

HULK FİLMİ KONUSU NEDİR?



Bruce Banner'ın lideri olduğu çok gizli bir proje, ülkenin çeşitli yerlerinden getirilen kimi deha öğrencilerin de katkılarıyla, son demlerine ulaşmıştır. Projeyi test etmek amacıyla yapılan deneyde büyük bir kaza meydana gelir ve Bruce Banner, yüksek miktarda radyasyona maruz kalır. Gama ışınları nedeniyle mutasyon geçiren Banner, artık ne zaman sinirlenirse yeşil ve dev bir yaratığa dönüşmektedir. Artık elindeki tek şansı, kontrol edemediği bu gücü bir şekilde içinde sindirmek olacaktır.



HULK FİLMİ OYUNCULARI



Stan Lee - Rolü : Security Guard



Eric Bana - Rolü : Bruce Banner/The Hulk



Jennifer Connelly- Rolü : Betty Ross



Nick Nolte - Rolü : Dr David Banner



Sam Elliott - Rolü : General Thunderbolt Ross



Josh Lucas - Rolü : Glenn Talbott



Paul Kersey - Rolü : Young David Banner



Cara Buono - Rolü: Edith Banner