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11.08.2019 - 20:58

Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

2004 yılında gösterime giren ve tüm dünyada büyük bir beğeni toplayan Hulk filmi, bu akşam uzun bir aradan sonra izleyicinin karşısına çıkıyor. Peki merakla araştırılan Hulk filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

HULK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bruce Banner'ın lideri olduğu çok gizli bir proje, ülkenin çeşitli yerlerinden getirilen kimi deha öğrencilerin de katkılarıyla, son demlerine ulaşmıştır. Projeyi test etmek amacıyla yapılan deneyde büyük bir kaza meydana gelir ve Bruce Banner, yüksek miktarda radyasyona maruz kalır. Gama ışınları nedeniyle mutasyon geçiren Banner, artık ne zaman sinirlenirse yeşil ve dev bir yaratığa dönüşmektedir. Artık elindeki tek şansı, kontrol edemediği bu gücü bir şekilde içinde sindirmek olacaktır.

HULK FİLMİ OYUNCULARI

Stan Lee - Rolü : Security Guard

Eric Bana - Rolü : Bruce Banner/The Hulk

Jennifer Connelly- Rolü : Betty Ross

Nick Nolte - Rolü : Dr David Banner

Sam Elliott - Rolü : General Thunderbolt Ross

Josh Lucas - Rolü : Glenn Talbott

Paul Kersey - Rolü : Young David Banner

Cara Buono - Rolü: Edith Banner

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