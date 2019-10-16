Hünkar Beğendi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Hünkar beğendi yemeği, patlıcan yemekleri sevenlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Hünkar beğendi, tarihi bir geçmişi olan yemektir ve Osmanlı zamanında geçen bir hikayenin içerisinde yer alır. Peki hünkar beğeni nasıl yapılır? İşte hünkar beğendi tarifi…

İşte Hünkar beğendi tarifi….

Malzemeler

Et sotesi için:

-800 gr kuzu eti

-2 yeşil biber

-2 doamtes

-1 kuru soğan

-2-3 diş sarımsak

-Yarım çay bardağı sıvıyağ

-1 yemek kaşığı salça

-Kekik, kimyon, karabiber, pul biber, tuz

Beşamel sos için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1,5 su bardağı süt

-1,5 yemek kaşığı un

-Karabiber

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Patlıcanlar ve biberleri yıkayıp tepsiye dizin.

-180 derecelik fırında közlemeye bırakın.

-Sote için kuşbaşı etleri orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

-Suyunu çektiğinde 2 bardak su ekleyin ve su çekene kadar tekrar pişirin.

-Suyunu çektiğinde sıvı yağı ekleyin ve biber ile soğanı ekleyerek kavurun.

-Sarımsak ve salçayı da ekleyin, 1 dakika sonra domates ve baharatlarını da ekleyerek 2-3 dakika pişirin. Sonra ocaktan alın.

-Beşamel sos için tereyağını tencereye alın ve un ekleyerek kavurun.

-Sütü de ekleyerek karıştırın ve tuz, karabiberini de ekleyin.

-Koyulaşmaya başladığında patlıcanı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

-Servis tabağına önce beşamel soslu patlıcanı koyun ve üzerine de hazırladığınız soteyi koyarak servis yapabilirsiniz.