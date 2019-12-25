Hurdaya ayrılan kamyoneti sahte plaka takıp, ehliyetsiz kullanırken yakalandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Gemici Cennet Bahçesi Parkı kavşağında yapılan denetim sırasında, kasasında koyun taşınan kamyoneti durdurdu. Polis, sürücü R.Ö.'nün ehliyetinin olmadığını, kamyonetin üzerindeki plakanın ise başka bir araca ait olduğunu belirledi.
Şase numarası sorgulandığında ise kamyonetin trafikten çekilerek, hurdaya ayrıldığı tespit edildi. Polis, sürücü R.Ö.'ye toplam 11 bin 54 TL para cezası kesti. Araç ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.