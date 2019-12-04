MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı
ABONE OL
04.12.2019 - 15:43 | | İHA

Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Sulusaray ilçesinden Yeşilyurt ilçesi istikametine seyir halinde olan M.D (60) idaresindeki 66 HB 228 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen minibüsün kırılan ön camından kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında sürücü devrilen aracını çekici yardımı ile kaldırdı. Bakliyat satışı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen şahıs sağa sola savrulan ürünlerden kurtarabildiklerini topladı.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Sıradaki Haber