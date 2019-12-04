Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Sulusaray ilçesinden Yeşilyurt ilçesi istikametine seyir halinde olan M.D (60) idaresindeki 66 HB 228 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen minibüsün kırılan ön camından kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında sürücü devrilen aracını çekici yardımı ile kaldırdı. Bakliyat satışı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen şahıs sağa sola savrulan ürünlerden kurtarabildiklerini topladı.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.