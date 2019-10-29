Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları ve türü

Başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş, Miray Daner, Zeyno Eracar'ın oynadığı film Kanal D'de ekrana geliyor. İşte Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...



HÜRKUŞ GÖKLERDEKİ KAHRAMAN FİLMİ KONUSU

Konu: Türk havacılık tarihinin en önemli ismi, zihni uçsuz bucaksız icatlarla dolu eşsiz bir mühendis olan, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni pilotlar eğitmeye adayan, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatı ilk kez beyaz perdeye taşındı. 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdasına adanmış bu hayat hikayesi, uçak tasarlama hayallerinin peşinden Vecihi'nin izini sürerek giden Mehmet ve Selin'in günümüzde geçen öyküsüyle birlikte ilerliyor.



HÜRKUŞ GÖKLERDEKİ KAHRAMAN FİLMİ OYUNCULARI VE YÖNETMENİ

Yönetmen: Kudret Sabancı

Oyuncular: Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş, Miray Daner, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Birol Ünel, Rıza Akın, Bahadir Yenişehiroğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Cem Uçan, Eray Türk, Efecan Dianzenza, Gurur Aydoğan



