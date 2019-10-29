Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi oyuncuları! Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın yer aldığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında düşman uçağını ilk düşüren pilot olan Vecihi Hürkuş'un uçmaya olan hikayesi konu alınıyor.

25 Mayıs 2018 yılında vizyona giren Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi vizyona girdiği tarihten itibaren 8 hafta boyunca gösterimde kaldı. Beklenen ilgiyi sinema salonlarında görmeyen film toplamda 85.194 kişi tarafından izlendi. Filmin gişeden elde ettiği gelir ise 972.842,41 TL olarak açıklandı. Peki Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin oyuncu kadrosunda Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır Yenişehiroğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Birol Ünel, Cem Uçan, Eray Türk, Efecan Dianzenza, Gurur Aydoğan, Hakan Yufkacıgil, Levent Can, Perihan Ünlücan ve Rıza Akın yer alıyor.