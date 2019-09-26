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26.09.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Hürkuş’un 10 yıllık hikâyesi kitap oldu

Türkiye’nin ilk yerli eğitim uçağı Hürkuş’un 10 yıllık serüveni kitap oldu.

Hürkuş’un 10 yıllık hikâyesi kitap oldu

Türk havacılık tarihinin unutulmaz isimlerinden Vecihi Hürkuş’un anısını yaşatmak için Hürkuş adı verilen uçağın doğuşu, hayat bulması, gökyüzüyle buluşması, sertifikasyon süreci, Türk mühendislerin şahitlikleri ile anlatıldı. Milli Muharip Uçak, ATAK helikopteri, ağır sınıf taarruz helikopteri, Gökbey, ANKA İHA ve HÜRKUŞ gibi önemli ilklere imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye’nin ilk yerli eğitim uçağı Hürkuş’un 10 yıllık serüvenini kitap haline getirdi. “Hayalden Gerçeğe Türkiye’nin Yeni Nesil Eğitim Uçağı Hürkuş’un Hikayesi” isimli kitapta Hürkuş’un serüveni bilinmeyen yönleriyle anlatıldı.

Türk havacılık tarihinin unutulmaz isimlerinden Vecihi Hürkuş’un anısını yaşatmak için Hürkuş adı verilen uçağın doğuşu, hayat bulması, gökyüzüyle buluşması, sertifikasyon süreci, Türk mühendislerin şahitlikleri ile aktarıldı. 11 bölüm 250 sayfadan oluşan kitağra Hürkuş’un isim kararının uçağın emektarları tarafından verildiği belirtildi. Ege, Vecihi, Turkuaz ve Hürkuş tercihleri arasında yapılan ankette Hürkuş büyük bir oy aldı ve SSB’nin onayıyla tescillendi. Hürkuş’u yaş ortalaması 29 olan bir ekip 3.2 milyon saat üzeri işçilik harcayarak geliştirdi.                             

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