Hüseyin Işıklar kimdir? Chefs' Arena yarışmacısı Hüseyin Işıklar

Kanal D'nin yeni yarışmacı Chefs Arena'nın yarışmacıları belli oldu. Toplamda 16 yarışmacının yarışacağı Chefs Arena'nın erkekler takımında dikkat çeken isimlerden birisi de Hüseyin Işıklar.

HÜSEYİN IŞIKLAR KİMDİR?

Daha önce Yemekteyiz programı ile televizyonda görülen Hüseyin Işıklar, Chefs Arena'nın yarışmacıları arasında yer alıyor. Yemekteyiz'e iki kez katılan Işıklar ilk yarışmasında Sinan Bey'le yaşadığı polemiklerle izleyenlerin dikkatini çekmişti. Hareketleri ve yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Işıklar Yemekteyiz Best Of'ta da yer almıştı.

Hüseyin Işıklar 36 yaşında ve fitness antrenörü olarak çalışıyor. Aslen Bilecikli.