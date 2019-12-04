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04.12.2019 - 15:32 | | AA

Hüseyin Serter'e 13 yıl 6 ay hapis!

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Hüseyin Serter'e, terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hüseyin Serter'e 13 yıl 6 ay hapis!

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski  yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski HSYK üyesi Hüseyin Serter, tutuklu  bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı, sanık  avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, tutuklu sanık Serter ve avukatları esas hakkındaki  savunmasını yaptı.

Mesleğe girişten itibaren örgüt içinde yer aldığı, sohbet  toplantılarına katıldığı, HSYK'de üst düzey görevler üstlendiği, örgütün  hiyerarşik yapısına dahil olduğu, stratejisi, amaçları doğrultusunda sıkı bir  disiplinle hareket ettiği belirtilen Hüseyin Serter, hakkındaki suçlamaları  reddetti.

KARAR

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin  aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından  okundu.

Sanık Hüseyin Serter'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)  314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte  kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası  verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza  artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanık Serter'in cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği  gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Sanığın  aldığı ceza gözününde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin devamına karar  verildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay  Ceza Genel Kurulu görüşecek.

 

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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