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09.08.2019 - 15:45| İHA

Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi'nin kardeşi öldürüldü

Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi’nin kardeşi İbrahim El-Husi Sana da öldürüldü.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, “Husilerin Lideri Abbülmelik El-Husi’nin kardeşi İbrahim El-Husi, ABD ve İsrail’e bağlı düşmanların düzenledikleri suikast sonucu Sana’da öldürüldü” ifadeleri kullanıldı.

Suikastın nerede ve nasıl yapıldığına dair bilgi verilmezken, suikastı düzenleyenlerin yakalanması gerektiği ifade edildi. Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

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