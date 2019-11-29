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29.11.2019 - 01:20 | | DHA

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktı! Çok sayıda yaralı var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktı! Çok sayıda yaralı var

 

Olay, akşam saatlerinde Evri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli komşular H.G. ve B.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya diğer aile fertleri de katıldı. Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada K. ailesinden 5 kişi av tüfeği ile 3 kişi taş ve sopalarla, G. ailesinden ise 4 kişi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Pazarcık ile Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Av tüfeğiyle yaralananlardan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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