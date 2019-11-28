MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriHusumetlilerine pompalı ile ateş etti, kazayla 2 avukatı yaraladı
28.11.2019 - 17:31 | | DHA

Husumetlilerine pompalı ile ateş etti, kazayla 2 avukatı yaraladı

Kayseri'de Ö.A., aralarında husumet bulunan 10 kişilik gruba adliyenin yanında pompalı tüfekle ateş açtı. Gruptakiler kaçarak kurtulurken, saçmaların isabet ettiği 2 avukat hafif yaralandı.

Husumetlilerine pompalı ile ateş etti, kazayla 2 avukatı yaraladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kayseri Adalet Sarayı yakınında meydana geldi. Ö.A. adlı kişi, daha önce aralarında husumet bulunan 10 kişilik gruba, adliyenin yanına araçla gelip, pompalı tüfekle ateş açtı. Gruptakiler, Ö.A.'yı elinde tüfekle görünce kaçarak kurtulurken, saçmalar yolda yürüyen avukatlar Tuğba Özdemir ve Erhan Bulut'un ayaklarına isabet etti. Hafif yaralanan avukatlar, kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne giderek, tedaviye alındı. Ö.A., olayın ardından tüfeği çöp konteynerine atarak kaçtı. Polis, Ö.A.'yı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

İsyan etti! 'Benim yerimde kızınız olsaydı...'Hatay'ın İskenderun ilçesinde, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in (23) asit türü sıvı atması sonucu yüzünün bir bölümünü yanan, sağ gözünü kaybeden ve geçirdiği ameliyat sonucu göz kapakları ile dudağı yeniden yapılan Berfin Özek (20), sanığın 'öldürme kastının olmadığı'na dair hazırlanan mütalaaya tepki gösterdi. Özek, "Bir sonraki mahkemede 'benim yerimde sizin kızınız olsaydı' diyeceğim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

"Eşime neden bakıyorsun?" dedi ve marketi birbirine kattı!

"Eşime neden bakıyorsun?" dedi ve marketi birbirine kattı!

Muğla'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Muğla'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Dilencinin üzerinden 2 bin lira çıktı! Hesap cüzdanını gören zabıta ise şoke oldu

Dilencinin üzerinden 2 bin lira çıktı! Hesap cüzdanını gören zabıta ise şoke oldu

Sıradaki Haber