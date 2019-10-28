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28.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Huzur denetiminde 1419 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 26 Ekim’de Türkiye Güven Huzur-5 uygulaması gerçekleştirildi.

Huzur denetiminde 1419 kişi yakalandı

Uygulama kapsamında 5 bin 621 noktada, 62 bin 144 personelin katılımıyla 672 bin 876 kişinin bilgileri sorgulandı. Yapılan denetim uygulamaları sonucu aranan bin 419 kişi yakalanırken, bin 113 kişi hakkında da adli-idari işlem yapıldı. Uygulamalarda 119 kişi de gözaltına alındı. Uygulamada 11’i çocuk olmak üzere 57 kayıp kişi bulundu. 

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