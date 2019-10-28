Huzur denetiminde 1419 kişi yakalandı

Uygulama kapsamında 5 bin 621 noktada, 62 bin 144 personelin katılımıyla 672 bin 876 kişinin bilgileri sorgulandı. Yapılan denetim uygulamaları sonucu aranan bin 419 kişi yakalanırken, bin 113 kişi hakkında da adli-idari işlem yapıldı. Uygulamalarda 119 kişi de gözaltına alındı. Uygulamada 11’i çocuk olmak üzere 57 kayıp kişi bulundu.