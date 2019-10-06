Tunceli ve Ülkemiz için büyük önem taşıyan Munzur Nehrimiz, artık Su Sporları Merkezi haline geldi. Munzur Nehri'nin 36 km’lik kısmı, Dünya Rafting Federasyonu tarafından Uluslararası Rafting Parkuru ilan edildi. 2018 yılı içerisinde Tunceli’de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası,Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası,Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası düzenlendi.Yine 8/13 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye'de ilk kez Munzur Nehri'nde Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi.Tunceli;Brezilya’dan Fransa’ya,Şili’den İtalya’ya,Çin’den Hindistan’a,Kosta Riko’dan Rusya’ya kadar 20 ülkeden 800 sporcu ve teknik heyetin katıldığı ve binlerce seyircinin izlediği şampiyonaya ev sahipliği yaptı.

2017 yılında başlatılan istihdam seferberliği ile Tunceli’de çok sayıda fabrika açılmış, vatandaşlarımıza iş ve aş imkanı sağlanmıştır. Açtığımız üç tekstil fabrikamızın birinden Almanya, Rusya, Polonya, İngiltere, Ukrayna, Fransa, İspanya ve Romanya’ya ihracat yapılmaktadır. 2017 yılında Tunceli’de çalışan kişi sayısı 8.0682 iken 2018 yılında bu sayı 11.438 ‘e yükselmiştir. Tüm bu çalışmalar sonrasında İlimiz ülke genelinde istihdamda iki yıl öncesine kadar son sıralarda iken şu anda genel istihdamda dördüncü, kadın ve engelli istihdamında ise birinci sıraya yükselmiştir.

Huzur şehri haline gelen Tunceli’de 2016 yılında nüfus 82.193 iken 2017 yılında 305 kişi artarak 82.498, 2018 yılında ise 5700 artarak 88.198 kişi olmuştur. Yani sağlanan huzur ortamı ile Tunceli’ye geri dönüşler başlamıştır. Öte yandan 'Huzur Şehri' Tunceli’ye gelen turist sayısı 2017 yılında 82.863 kişi iken 2018 yılında100.818 kişi, 2019 yılında ise (1 Ocak-30 Eylül Arası) 128.805 kişi olmuştur.

Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Tunceli’de vatandaşlarımız akşam 19.00'dan sonra dışarı çıkamazken, şimdilerde sağlanan huzur ve güven ortamı ile vatandaşlarımız aileleriyle birlikte gece yarılarına kadar dışarıda vakit geçirmektedirler.

Yerli ve yabancı turistler rotalarını Tunceli’ye çevirirken, otellerdeki doluluk oranı da yüzde yüz oldu.Böylece esnafımız da para kazanmaya başladı. Öte yandan, Tunceli’ye 2017’de 2.220.372 araç, 2018 yılında 2.847.130 araç, 2019 yılında ise (1 Ocak -30 Eylül) 3.240.956 araç giriş çıkış yapmıştır.

İki yıl öncesine kadar Munzur Nehri Kıyıları çöp,bataklık ve görüntü kirliliği olan yerler iken yaptığımız Mameki Parkı,Millet Bahçesi - Millet Kıraathanesi,15 Temmuz Şehitler Parkı ile içerisine yapılan yürüyüş ve bisiklet yolları,oyun park alanları, lunapark, açık yüzme havuzu, deniz kumundan yapmış olduğumuz plaj ve yüzme platformları, iskele, kır bahçeleri, başta sakura ağaçları ağaçları olmak üzere çok sayıda bitki çeşidini barındıran 200bin metrekare peyzaj düzenlemelerine kadar vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirecekleri alanlar oluşturulmuştur. Ayrıca alınan gondollar, su jeti, su kayağı, gezi ve sürat tekneleri ile Tunceli adeta su sporları ve turizm merkezi haline gelmiştir.

Biz Anadoluyuz Projesi ile 2019 öğrencimiz uçaklar ile başta İstanbul olmak üzere; İzmir, Afyonkarahisar, Denizli ve Aydın’a gönderilmişlerdir.Bu çocuklarımızın büyük bir çoğunluğu ilk kez uçağa binmiş ve ilk kez Tunceli dışına çıkmışlardır.

Yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen Kent Meydanı,Yeraltı Çarşısındaki 85 Mağazanın yeniden düzenlenmesi, Demiroluk Virajının yapılması, şehir girişinden itibaren 9 km’lik lale motifli aydınlatma, kaldırım düzenleme çalışmaları, peyzaj çalışmaları, 500 hayvan kapasiteli, modern ve doğal yaşam alanlı Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, Çay Keyfi Sokağı, Sanat Sokağının yeniden düzenlenmesi, Kreş ve Munzur Nehri Kıyısında yaptırılan Doğa Oteli faaliyete geçirilmiştir.

Tuncelili olup ülkemizin çeşitli üniversitelerinde okuyan 1155 öğrencimize 1.848.000₺ burs verilmiştir.Ayrıca Munzur Üniverisitemizde öğrenim gören 1062 öğrencimize de öğle yemeği desteği sağlanmıştır.

Tunceli’ye son iki yıl içerisinde 24 çocuk parkı,6 semt sahası ve Golf Eğitim Sahası yapılarak faaliyete geçirilmiştir. Ülkemizin en iyi golf hocaları Tuncelili olup, yaptırdığımız golf sahası ile gençlerimizin golf sporu ile tanışmaları ve yeni golf hocalarının Tunceli’de yetiştişmesi amaçlanmıştır.Ayrıca yaptığımız At Çiftliği ve Zipline Merkezi ile de çocuklarımızın farklı aktivitelerle ilgilenip, hoşça vakit geçireceği alanlar oluşturmuştur.

Ülkemizin en kaliteli sularının başında gelen, PH derecesi 8.45 olan Munzur Su, il merkezine 78 km uzaklıkta olan Ovacık -Munzur Gözelerinden çıkmaktadır. Bu suyun Şehir Merkezine getirilmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızca gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ile yapmış olduğumuz 8 milyon₺’lik Proje ile Ayrıca Ovacık -Munzur Gözleri'ndeki görüntü kirliliği kaldırılarak Munzur’un suyuna ve ruhuna uygun hale getirilecektir.

İki yıl öncesine kadar Tunceli’de doğalgaz yok iken Enerji Bakanlığımızın destekleri ile 2018 yılının Ekim ayında ilk kez doğal gaz verilmeye başlanmıştır.

279 yetim ve öksüz evladımıza, 89 Şehit Ailemize, 2529 engeli olan vatandaşımıza ulaşıldı. Ulaştığımız vatandaşlarımız sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil, her fırsatta ziyaret edildi.İhtiyaçları da giderilen vatandaşlarımıza, devletimizin şefkati ve merhameti gösterilmiştir.

Terörle mücadele konusunda İçişleri Bakanlığımızın tam desteğiyle Tunceli’de üst düzeyde önlemler alındı. Bu kapsamda Tunceli-Elazığ Karayolu ile Akpazar Beldesinin kapsayan toplamda 70 km’lik güzergah 193 kamera ile donatılıp, 24 saat izlenmektedir.

16 Haziran 2017’de Tunceli-Pülümür yolunda hain teröristlerce kaçırılarak şehit edilen Öğretmenimiz Necmettin YILMAZ’ın adı Tunceli’de bulunan bir bulvara verildi. Ayrıca Şehit öğretmenimizin adını verdiğimiz gezici anaokulu, şehrimiz genelinde özellikle kenar mahalle ve köylerde çocuklarımıza hizmet vermektedir.

Tunceli -Pülümür-Erzincan güzergahı başta olmak üzere il genelindeki planladığınız 22 yaşam alanlı kulenin şu an 17’si bitirildi. 5 yaşam alanlı kulenin de yapımı hızla devam ediyor. 2000 rakımlı yerlere; yoluyla, suyuyla, enerji nakil hattı ve helikopter pisti ile son sistem güvenlik teçhizatlarla donatılan yaşam alanlı güvenlik kuleleri, Tunceli’nin huzur şehri olmasına büyük katkı sağlıyor.

Şehrin muhtelif yerlerine yaptığımız otobüs duraklarımız klimalı ve kütüphaneli olup, sokaklara kitap dekorları da yapılmıştır. Yapmış olduğumuz çocuk sokağı ile de çocuklarımızın güzel vakit geçireceği alanlar oluşturulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılacak olan 89 kilometrelik Tunceli -Pülümür-Erzincan güzergahı, öncelikli yol kapsamına alınmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. Tunceli-Pülümür Yol Ayrımı-Nazımiye-Dallıbahçe Yolu 17 km ile Çemişgezek Feribot İskelesi ile Hozat-Pertek Ayrımı yolu 23 km öncelikli yollar kapsamına alınmış, ihaleleri yapılarak yol yapım çalışmalarına başlanmıştır. Bu üç yolun toplam maliyeti 933milyon₺’dir.Ayrıca Tunceli -Pertek Yolu 33 km olup, iki hafta içinde tamamıyla bitirilerek hizmete açılacaktır. Böylece eskiden 159 virajı ve şehir merkezine bir saat uzaklığı olan yol 25 dakikaya inmiştir.

Eğitim ve öğretimdeki başarıda büyük pay sahibi olan öğretmenlerimiz 24’er kişilik gruplar halinde Paris ve Prag gezilerine gönderilmişlerdir.Ayrıca 'Oku Kitabını Al Armağanını' projesi kapsamında da iki yılda 72 okulumuzdan en çok kitap okuyan toplam 432 öğrencimize bilgisayar ve bisiklet ödüllleri verilmiştir.

Tunceli’de iki yıl öncesine kadar kapalı olan Sinema Salonumuz açılarak yöre halkımızın hizmetine sunulmuştur.Ayrıca son bir yılda 6000 öğrencimizin tiyatro sinema ve tiyatro etkinliklerinden faydalanması sağlanmıştır.İlimiz genelinde de merkezdeki yarı olimpik yüzme havuzumuzdan 4000 öğrencimize yüzme kursu verilmiştir.