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03.10.2019 - 15:00 | | DHA

Huzurevinde, 'bardak' kavgası: 2 yaralı

Edirne Huzurevi’nde kalan Ömer Üstün (81) ve Ali Okyay(73), su bardağı yüzünden çıkan tartışmada birbirlerini darbetti.

Huzurevinde, 'bardak' kavgası: 2 yaralı

Edirne Huzurevi’nde kalan Ömer Üstün ve Ali Okyay arasında öğle yemeği sırasında su bardağı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı bardağı almak isteyen Üstün ve Okyay'ın tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

İkili birbirlerini darbetti. Görevliler tarafından güçlükle sakinleştirilen Üstün ve Okyay, ambulansla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İkilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Ömer Üstün, kendisinin suçu olmadığını iddia ederek, Ali Okyay’ın su bardağı yüzünden kendisine saldırdığını öne sürdü.

Yüzünden darbe alan Ali Okyay ise büyütülecek bir durum bulunmadığını ifade ederek, üzgün olduğunu söyledi.

Huzurevinde, bardak kavgası: 2 yaralı

Birbirlerinden şikayetçi olmayan Üstün ile Okyay, tedavilerinin ardından huzurevine geri götürüldü.

Huzurevinde, bardak kavgası: 2 yaralı

 

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