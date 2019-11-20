İBB, 30 bin üniversite öğrencisine burs verecek

İmamoğlu, “İstanbul’u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyoruz” dedi. Yardım almaya hak kazanan her öğrenciye, yılda 3 bin 200 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, Aralık’ta 1200 TL, Şubat’ta 1000 TL, Mayıs ayında bin TL olmak üzere 3 kez gerçekleştirilecek. Başvurular, 18 Kasım Pazartesi günü “gencuniversiteli.ibb.istanbul” sitesi üzerinden alınacak ve 24 Kasım Pazar günü sona erecek. Yardımı almaya hak kazananların listesi 27 Kasım Çarşamba ilan edilecek.