20.11.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
İBB, 30 bin üniversite öğrencisine burs verecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla ailesi ya da kendisi İstanbul’da ikamet eden ihtiyaç sahibi 30 bin gence eğitim yardımı yapılacak.
İmamoğlu, “İstanbul’u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyoruz” dedi. Yardım almaya hak kazanan her öğrenciye, yılda 3 bin 200 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, Aralık’ta 1200 TL, Şubat’ta 1000 TL, Mayıs ayında bin TL olmak üzere 3 kez gerçekleştirilecek. Başvurular, 18 Kasım Pazartesi günü “gencuniversiteli.ibb.istanbul” sitesi üzerinden alınacak ve 24 Kasım Pazar günü sona erecek. Yardımı almaya hak kazananların listesi 27 Kasım Çarşamba ilan edilecek.
Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.