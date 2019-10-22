İBB avukatları Gar ihalesi için yargıya başvurdu

Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanlarının kiralanmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) açtığı ihaleden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinin elenmesiyle ilgili tartışma yargıya taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine onlarca avukat dün ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı. Ayrıca İBB Hukuk Müşavirliği’nde görevli avukatlar da, TCDD Genel Müdürü, 1’inci bölge müdürü, komisyon üyeleri, ihalenin verildiği şirketin yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İBB 1’inci Hukuk Müşaviri Eren Sönmez yaptıkları başvuruya ilişkin, “İhalenin iptaline dair yaptığımız başvuruyu İdari Mahkeme inceleyecek. Mahkeme, buralar ihale yapılmadan doğrudan İBB’ye tahsisi ile veya doğrudan kiralanması ile ilgili talebimizin reddine dair işlemin de hukuka aykırı olduğu kanısına varırsa, TCDD bu alanları doğrudan İBB’ye vermek zorunda kalabilecek” bilgisini verdi.

Avukatların açıklamasında da, “Ortak girişim kurulmasının amacı, ihale şartlarını tam olarak yerine getirebilmektir. Bu nedenle, her bir ortağın iş deneyim belgesi sunmasını beklemek, ortak girişimin amacına aykırıdır. Ayrıca, gerekçe olarak gösterilen iş ortaklığı sözleşmesi, belediyenin iştirakleri arasında imzalanmıştır ve sadece imzalayan taraflar açısından bağlayıcıdır” denildi.

Bakan Turhan’dan yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İmamoğlu’nun iddialarına, yazılı açıklamayla cevap verdi. Şartnamede açık olarak “müştereken ve müteselsilen” ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubunun ekinde bu ifadeye yer verilmediğini ve değiştirilmeğini belirten Turhan, ihale komisyonunun yaptığı inceleme neticesinde İBB’nin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bıraktığını bildirdi. Turhan, İBB ortak girişiminin, ihaleyi kazanan şirketten daha düşük teklif verdiğinin altını çizerek, “İhale şartlarını sağlayamayan ve daha düşük teklif verenin kazanması mı doğrudur, yoksa ihale şartlarını sağlayıp daha yüksek teklif verenin kazanması mı?” ifadelerini kullandı.