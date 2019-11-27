27.11.2019 - 16:51 |
İBB burs başvuru sonuçları açıklandı! TIKLA - SORGULA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvurularının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Önümüzdeki yıl için kullanılacak olan İBB burslarının başvuru sonuçları açıklandı. İşte İBB burs başvuru sonucu sorgulama ekranı haberimizde...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için harcayacağı yıllık burs bütçesi belli oldu. Bir yıl içinde 30 bin öğrencinin faydalanacağı İBB burs başvuru işlemleri yoğun ilgi gördü. İlk ödemelerin Aralık ayında yapılacağı İBB burslarının sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ' gencuniversiteli.ibb.istanbul/' adresi üzerinden İBB bursu başvuru sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
İBB burs başvuru sonuçları açıklandı. Aşağıdaki görsele tıklayarak İBB burs başvuru sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.
İBB BURSLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
İBB burslarının ilk ödemeleri, Aralık ayında hesaplara yatırılacağı bildirildi.
Teröristler eğitimini alıyormuş! Paramator ele geçirildi...Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir "paramotor" komandolarca ele geçirildi. Teröristlerin, üs bölgelerine saldırı ve sızma amacıyla dizayn edilen motorlu planöre binerek, üs bölgelerine havan ve el bombası atmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan Pençe Harekatı'nda şimdiye kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi.