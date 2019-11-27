İBB burs başvuru sonuçları açıklandı! TIKLA - SORGULA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için harcayacağı yıllık burs bütçesi belli oldu. Bir yıl içinde 30 bin öğrencinin faydalanacağı İBB burs başvuru işlemleri yoğun ilgi gördü. İlk ödemelerin Aralık ayında yapılacağı İBB burslarının sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ' gencuniversiteli.ibb.istanbul/' adresi üzerinden İBB bursu başvuru sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı. Aşağıdaki görsele tıklayarak İBB burs başvuru sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.

İBB BURSLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

İBB burslarının ilk ödemeleri, Aralık ayında hesaplara yatırılacağı bildirildi.