İBB burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İBB burs ödemeleri ne zaman?

İBB burs başvuruları sona erdi. Eğitim hayatında İBB burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, İBB burs başvurusunda bulundu. Son zamanlarda sonuçların açıklanması için meraklanan öğrencilere ise İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı resmi internet sayfası üzerinden duyuru yayımlandı. Yapılan duyuruda, "Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız." yer aldı.

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İBB burs başvuru sonuçları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden öğrenilecek.

İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İBB BURSLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurumun resmi internet adresi üzerinde İBB bursu almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemeleri, aralık ayı içerisinde yapılacağı bildirildi. Asil öğrenci listesinde yer alan ancak burs kazanmasına rağmen işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yerine yedek liste üzerinden eklemeler yapılacağı da duyuruldu.