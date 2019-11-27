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27.11.2019 - 22:36 |

İBB burs sonuç sorgulama ekranı - 2019 İBB burs başvurusu sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanan İBB bursları ile ilgili müjdeli haber geldi ve İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları belli oldu. İşte binlerce kişi tarafından merakla araştırılan İBB burs sonuç sorgulama ekranı...

İBB burs sonuç sorgulama ekranı - 2019 İBB burs başvurusu sonuçları

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı. Başvuruda bulunan öğrenciler, İBB burs başvuru sonucu sorgulamak için harekete geçti. Peki İBB burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağlayacağı İBB burs başvuru sonuçları belli oldu. İBB burs başvurusunda bulunan öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden İBB burs sonucunu sorgulamak istedi fakat sonuç sayfasına erişim sağlayamadı. 

 https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/  adresi üzerinde 'Başvuru sonuçları' butonu yer alırken aşağıdaki görselde gerekli bilgiler isteniyordu. Kısa bir zaman sonra  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Üniversiteli resmi internet sayfasından sonuç sayfasının kaldırıldığı görüldü.

KALDIRILAN SONUÇ EKRANI

İBB burs sonuç sorgulama ekranı - 2019 İBB burs başvurusu sonuçları

İBB BURS BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

 

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