İBB burs sonuçları sorgulama | İBB Genç Üniversiteli bursu ne kadar?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı. 18-24 Kasım tarihleri arasında yapılan İBB burs başvurularına 55.968 kadın ve 52.968 ekek olmak üzere toplam 108.528 kişi başvuru yaptı. Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Kriterlerine» göre yapılan sıralama esas alındı. Sıralama; ailenin gelir bilgisinin yanı sıra, öğrencinin engellik durumu, ailedeki engelli durumu,ebeveyn vefat/boşanma durumu, ailedeki kişi sayısı ve öğrenci sayısına göre yapıldı. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İBB bursu ne kadar?

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA

İBB burs başvuru sonuçları elektronik ortamda sorgulanıyor. T.C. kimlik numarası ve doğum yılını giren adaylar İBB burs sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB başvuru sonuçlarına göre burs alma hakkı elde eden öğrenciler senelik 3 bin 200 lira burs yardımı alacaklar.