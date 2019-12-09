İBB bursları ne zaman yatacak? Beklenen tarih ne zaman?

İBB burs sonuçları ne zaman yatacak? Binlerce öğrenci bu soruya yanıt arıyor. 27 Kasım Çarşamba sonuçlar açıklanmıştı, 7 Aralık günü ise Genç Üniversiteli eğitim yardımı yedek listesi açıklandı. Öğrenciler şimdi sabırsızlıkla İBB'den yeni duyuru bekliyor. İşte sonuçlar için beklenen tarih....

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İBB yedek listeyi açıkladığında öğrencilere "Beyan ettiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğunu gösteren evraklarınızı 9 Aralık 2019 Pazartesi - 14 Aralık 2019 Cumartesi tarihleri arasında Sonuç sayfasında ilan edilen belge teslim merkezlerine teslim edebilirsiniz." diye bilgi geçti. Bu nedenle bursların en geç 21 Aralık'ta yatırılması bekleniyor.