MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİBB duyurdu! Pazartesi başlıyor
05.09.2019 - 13:36| AA

İBB duyurdu! Pazartesi başlıyor

İETT, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.

İBB duyurdu! Pazartesi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılının başında kış tarifesine geçecek olan İETT, bünyesindeki mevcut 5 bin 45 otobüs ve 460 metrobüs olmak üzere toplam 5 bin 505 araç kapasitesine ek olarak, yaz döneminde periyodik bakımı yapılarak filoya katılan 284 otobüs ve 65 metrobüsle hizmet verecek.

Pazartesi gününden itibaren otobüs hatlarına 3 bin 862 ek sefer de konulacak. Böylece, günlük sefer sayısı yüzde 6,6 artışla 48 bin 763'e çıkacak. Metrobüste ise günlük sefer sayısı 13,6 artarak 6 bin 982'ye yükselecek.

Okulların açıldığı ilk günden itibaren İETT tarafından gerçekleştirilecek ek seferlerle velilerin ve öğrencilerin toplu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

İstanbullular, 2019 kış sezonu sefer saatlerini www.iett.istanbul ve Mobiett uygulamasından öğrenebilecek.

 

Julia’nın öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu: Sürücü kusuruludurBakırköy sahil yolunda bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, arkadaşının da yaralandığı kazaya ilişkin davaya devam edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tutuklu sanığın 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu ve kamyonetle yarış eder şekilde makas atarak ilerlemesi sonucu kazanın gerçekleştiği belirtildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AK Parti ilçe başkanını kaçıran PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AK Parti ilçe başkanını kaçıran PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Üsküdar'da freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarptı

Üsküdar'da freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarptı

Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

Türkiye'de bir ilk! Gün sayıyor...

Türkiye'de bir ilk! Gün sayıyor...

Sıradaki Haber