İBB işçilerine ziyaret

AK Parti olarak işçilerin başlatmış olduğu hukuk mücadelesinde yanlarında olacaklarını söyleyen Sayan, “Temennimiz, bir an önce bu işten çıkartmalara, bu zulme son verilmesidir” dedi.



‘Kanmayın’ dedik



İstanbulla birlikte Bolu, İzmir gibi CHP’nin kazandığı belediyelerde işçilerin çıkarıldığını söyleyen Sayan, İstanbullulardan bu duruma sessiz kalmamalarını istedi. Sayan, “Biz milletimize anlatmaya çalıştık. CHP’nin yalanlarına kanmayın dedik. Şimdi milletimiz o yanlarını bir bir görüyorlar. Bu kardeşlerimizin haklı mücadelesinde yanlarındayız. Hukuk anlamında sürecin takipçisi olacağız. Temennimiz, bir an önce bu işten çıkartmalara, bu zulme son verilmesi. Sadece İstanbul’da değil, Bolu’da, İzmir’de, CHP’nin aldığı bütünü belediyelerde işten çıkartmalar var. Hatta ittifakın aldığı yerlerde de aynı şey söz konusu. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin dahi işten çıkarıldığı günleri yaşıyoruz. AK parti olarak buradaki işçi kardeşlerimizin hukuk mücadelelerinde yanlarında olacağız. AK Parti Meclis Grubu olarak üzerimizi de yapacağız. Bütün İstanbulluların da bu zulme karşı kardeşlerimizin yanında desteğe davet ediyorum” dedi.