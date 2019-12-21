21.12.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
İBB önünde eyleme devam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde hayvanseverlerin önceki gün başlattığı nöbet dün de sürdü.
Hayvanseverlerle görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fayton konusunda insani çözümler üretme gayreti içerisinde olduklarının altını çizerek, elektrikli faytona geçişteki hazırlıkların yüzde 90 tamamlandığını söyledi. Görüşme sonrası açıklama yapan hayvanseverlerden İlker İnmez, ortak bir karara varamadıklarını belirterek eyleme devam edeceklerini söyledi.