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21.12.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İBB önünde eyleme devam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde hayvanseverlerin önceki gün başlattığı nöbet dün de sürdü.

İBB önünde eyleme devam

Hayvanseverlerle görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fayton konusunda insani çözümler üretme gayreti içerisinde olduklarının altını çizerek, elektrikli faytona geçişteki hazırlıkların yüzde 90 tamamlandığını söyledi. Görüşme sonrası açıklama yapan hayvanseverlerden İlker İnmez, ortak bir karara varamadıklarını belirterek eyleme devam edeceklerini söyledi. 

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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