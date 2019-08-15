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15.08.2019 - 07:52| ÖNDER YILMAZ / Ankara

İBB otopark yaptı KDK ‘olmaz’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık 2018’de aldığı otopark işletme yetkisini 5 yıl süreyle İSPARK’a verme kararına ilişkin tartışmalar Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da (KDK) gündeminde.

İBB otopark yaptı KDK ‘olmaz’ dedi

İSPARK’ın bu yetkisi çerçevesinde Maltepe’de Bağdat Caddesi’ne uzanan ana arterde bulunan Mustafa Kemal Caddesi’nde yeşil alan olarak ayrılan yerin iki galerici tarafından otopark olarak işletilmesine onay vermesi, yakın çevrede oturan bir vatandaşın başvurusuyla KDK’ya taşındı.

İptal istedi

Milliyet’in edindiği bilgi ve belgelere göre, bir vatandaş Maltepe’de Bağdat Caddesi’ne uzanan 2775 ada 514 parseldeki yeşil alanın otoparka dönüştürülerek galericiler tarafından işletilmesi üzerine Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak kararın iptal edilmesini istedi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı vatandaşa, mevzuata aykırı bir işlem olmadığını belirterek “Birçok işletme sahibi İstanbul genelinde alanın uygun olması durumunda bu parklama hakkından yararlanmaktadır” yanıtını verdi.

Vatandaş da KDK’na başvurarak evlerinin yakınında bulunan yeşil alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açık otopark yapılmak üzere iki galericiye kiraladığını kaydetti. Vatandaş şikayet başvurusunda, açık otopark olarak kullanılmaya başlanan alanın bir an önce boşaltılarak yerine çocuk parkı yapılmasını istedi. Başvuruyu işleme alan KDK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin açıklama istedi.

Yanıt geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise KDK’ya Mayıs 2019’da gönderdiği yanıtta, söz konusu alanın sadece “açık otopark” olarak düzenlenmesi konusunda Ulaşım ve Trafik düzenleme Komisyonu Kararı alındığını ve İspark’a devredildiğini kaydetti. İSPARK’ın ise imzaladığı abonelik sözleşmesi doğrultusunda alanın oto galeri satış yeri olarak kullanıldığına vurgu yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi “imar plan fonksiyonu uygulanıncaya kadar geçici olmak” şartıyla alanın otopark olarak kullanıldığını vurguladı.

Hakkaniyete uygun değil

KDK’nın görevlendiği Kamu Denetçisi, söz konusu yerde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda, “yeşil alanın otopark işletmeciliği yapılmak üzere İSPARK A.Ş.’ye teslim edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun amir hükümleri gereğince imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanın amacı dışında kullanılması yetkisini vermediği için, söz konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmadığı” kararını verdi.

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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