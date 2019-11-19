İBB personeline turizm eğitimi

Ekrem İmamoğlu, “Bütün belediye çalışanları turizm eğitimi alacak. Zabıtası, güvenlikçisi herkes kendisini turizm elçisi olarak görecek, turiste davranışıyla, yaklaşımıyla, nezaketiyle, güler yüzüyle... Bu şehirde seferberlik böyle olur” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta Londra’da “London Partners” adlı kurumla yaptığı görüşmeyi değerlendiren İmamoğlu, “Kendileriyle yine bu ay içerisinde İstanbul’da bir çalışma yapacağız. Ardından da sizlerle organize edecek olduğumuz Turizm Çalıştayı’nın da bir parçası olmalarını istedim. Katılmaktan keyif alacaklarını dile getirdiler. Arkadaşlarımızla konuştuk. Aralık ayının ortasında bir Turizm Çalıştayı’nın yapılması ve 2020’ye orada gerçekten bazı kararların alınmış halde girmemiz gerektiğinin de altını çizdik” dedi.