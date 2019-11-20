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20.11.2019 - 10:51 |

İBB üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs şartları nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteli gençlere sağlanan burs yardımları ilgi görmeye başladı. İBB bursundan yararlanmak isteyenler, İBB burs başvurusu nasıl yapılır sorusunu araştırırken, İBB burs başvuru şartları nelerdir? merak ediyor. İşte İBB genç üniversiteli eğitim yardımı hakkında merak edilenler...

İBB üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs şartları nelerdir?

Üniversite hayatı boyuncu maddi desteğe ihtiyacı olanlar, burs olanaklarını araştırmaya devam ediyor. İBB tarafından sağlanan burslar, öğrencilere eğitim desteği oluyor. 2019-2020 Eğitim yılı için İBB burs başvurusunda bulunmak isteyenler ne yapmalı? İşte İBB burs başvuru detayları...

İBB BURS ŞARTLARI NELERDİR?

- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
- Lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
- Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
- Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB bursundan yararlanmak isteyenler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak İBB burs başvurusunda bulunabilir. Aşağıdaki görseli tıklayarak İBB başvurusunda bulunabilirsiniz.

İBB üniversite burs başvurusu nasıl yapılır İBB burs şartları nelerdir

 

 

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