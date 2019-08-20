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20.08.2019 - 13:56| DHA

İBB'den son dakika uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 gün boyunca İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış riski bulunduğunu ve yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbir alındığını açıkladı.

İBB'den son dakika uyarısı!

 

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da Perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak yağmur riski bulunuyor. İBB, yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Vatandaşlar da ani yağmur ve su baskını riskine karşı uyarılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM'un verilerine göre, İstanbul güne 21 dereceler civarında seyreden serin hava ile birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başladı. İlerleyen saatlerde bulutlanmanın artması, havada parçalı yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, önümüzdeki 2 gün boyunca aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32 derece aralığında seyretmesi, hafta ortasına kadar (Perşembe) havada yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yağan yaz yağmurlarının yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı. Vatandaşlar da su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor."

 

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