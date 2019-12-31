İbrahim Büyükak kaç yaşında? İbrahim Büyükak kiminle evli?

Çok Güzel Haraketler Bunlar programıyla tanıdığımız İbrahim Büyükak, daha somra sinema filmlerinde yer aldı. Ardından TV8'de 3 Adam programıyla ekrana gelen isimlerden biri olan İbrahim Büyükak kaç yaşında? Kimdir? İşte İbrahim Büyükak'ın yaşamına dair bilinenler...Çok Güzel Haraketler Bunlar programıyla tanıdığımız İbrahim Büyükak, daha somra sinema filmlerinde yer aldı. Ardından TV8'de 3 Adam programıyla ekrana gelen isimlerden biri olan İbrahim Büyükak kaç yaşında? Kimdir? İşte İbrahim Büyükak'ın yaşamına dair bilinenler...

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

20 ağustos 1983'de İstanbul'da doğan İbrahim Büyükak, oyuncu ve yazar. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013'te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Acun Ilıcalı'nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır.

İBRAHİM BÜYÜKAK FİLMLERİ

2009 Neşeli Hayat 2011 Çok Filim Hareket Bunlar2013-2017 3 Adam2015 Bana Baba Dedi2016 Küçük Esnaf2017 Yol Arkadaşım2018 Yol Arkadaşım 2