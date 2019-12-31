İbrahim Büyükak kaç yaşında? İbrahim Büyükak kiminle evli?
31 Aralık 2019 Salı günü yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı konukları belli oldu. Ünlülerin şarkı söyleyeceği ve jüriyi döndürmeye çalışacağı O Ses Türkiye'de İbrahim Büyükak da yer alıyor. Peki İbrahim Büyükak kimdir? İbrahim Büyükak kiminle evli? İşte İbrahim Büyükak hakkında merak edilenler...
Çok Güzel Haraketler Bunlar programıyla tanıdığımız İbrahim Büyükak, daha somra sinema filmlerinde yer aldı. Ardından TV8'de 3 Adam programıyla ekrana gelen isimlerden biri olan İbrahim Büyükak kaç yaşında? Kimdir? İşte İbrahim Büyükak'ın yaşamına dair bilinenler...Çok Güzel Haraketler Bunlar programıyla tanıdığımız İbrahim Büyükak, daha somra sinema filmlerinde yer aldı. Ardından TV8'de 3 Adam programıyla ekrana gelen isimlerden biri olan İbrahim Büyükak kaç yaşında? Kimdir? İşte İbrahim Büyükak'ın yaşamına dair bilinenler...
İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?
20 ağustos 1983'de İstanbul'da doğan İbrahim Büyükak, oyuncu ve yazar. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013'te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Acun Ilıcalı'nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır.
İBRAHİM BÜYÜKAK FİLMLERİ
2009 Neşeli Hayat 2011 Çok Filim Hareket Bunlar2013-2017 3 Adam2015 Bana Baba Dedi2016 Küçük Esnaf2017 Yol Arkadaşım2018 Yol Arkadaşım 2