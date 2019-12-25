İbrahim Çelikkol kimdir, aslen nereli? İbrahim Çelikkol biyografisi

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Kariyerine profesyonel modellik yaparak başlayan İbrahim Çelikkol hayatının bir döneminde profesyonel olarak Basketbol ile ilgilendi. Basketbol liginde oynayan İbrahim Çelikkol genç milli oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu için dönüm noktası ise yönetmen Osman Sınav ile tanışması oldu.

Birçok film ve dizide rol alan İbrahim Çelikkol'un ilk oyunculuk deneyimi ise 2008 yılında çekilen Pars:Narkoterör filmi ile oldu. İbrahim Çelikkol bu filmde Şamil Baturay karakterine hayat verdi. Daha sonra sırasıyla M.A.T, Keskin Bıçak ve Karadağlar adlı dizilerde rol aldı. 2012 yılında vizyona giren Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, 2011-12 yıllarında TV ekranında yayınlanan İffet dizisinde Cemil Özdemir karakterine hayat verdi.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.