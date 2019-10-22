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22.10.2019 - 12:14 |

Ä°brahim Çelikkol yaÅŸÄ± kaç? Ä°brahim Çelikkol filmleri

Ä°brahim Ã‡elikkol ve Demet Ã–zdemir yeni dizileri ile Ã§ok yakÄ±nda izleyici ile buluÅŸacak. Evim adlÄ± dizinin mÃ¼jdesini Acun IlÄ±calÄ± verdi. Peki, Ä°brahim Ã‡elikkol kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Hangi filmlerde rol almÄ±ÅŸtÄ±?

Ä°brahim Çelikkol yaÅŸÄ± kaç? Ä°brahim Çelikkol filmleri

Ä°brahim Ã‡elikkolÂ  14 Åžubat 1982, Ä°zmit, Kocaeli doÄŸumlu. Anne tarafÄ± Selanik gÃ¶Ã§meni, baba tarafÄ± ise Arap kÃ¶kenlidir. OyunculuÄŸa baÅŸlamadan Ã¶nce profesyonel modellik yaptÄ±. Basketbolla ilgilenen Ã‡elikkol ligde oynadÄ±, genÃ§ millÃ® oldu. Basketi bÄ±raktÄ±ktan sonra oyunculuk konusunda eÄŸitim alan Ã‡elikkol'un Osman SÄ±nav'la tanÄ±ÅŸmasÄ± hayatÄ±nda dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Osman SÄ±nav'Ä±n Ã§ektiÄŸi Pars: NarkoterÃ¶r filminde 'baÅŸkomiser Åžamil Baturay' rolÃ¼nÃ¼n verilmesi le oyunculuk hayatÄ±na adÄ±m attÄ±. Daha sonra M.A.T., KaradaÄŸlar ve Keskin BÄ±Ã§ak gibi televizyon dizilerinde boy gÃ¶sterdi. 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan ve 24 EylÃ¼l 2012 de final yapan Ä°ffet adlÄ± dizide baÅŸrolde Cemil karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

16 Åžubat 2012'de gÃ¶sterime giren bÃ¼yÃ¼k bÃ¼tÃ§eli sinema filmi Fetih 1453'te UlubatlÄ± Hasan karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2013-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Merhamet dizisinde rol aldÄ±. 2014'te ekranda rol almaya baÅŸlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli YÃ¼zbaÅŸÄ± OÄŸuz Ayaz karakterini ve 2016'da baÅŸlayan kÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m dizisinde Ali Nejat karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Son olarak MuhteÅŸem Ä°kili dizisinde rol aldÄ±.

Ä°BRAHÄ°M Ã‡ELÄ°KKOL FÄ°LMLERÄ° VE DÄ°ZÄ°LERÄ°

2008Â Â Â Â Â  Pars: NarkoterÃ¶rÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Åžamil BaturayÂ Â Â  Dizi

2009Â Â Â Â Â  M.A.T.Â  Sinan AtalayÂ Â Â Â Â Â  Dizi

2010Â Â Â Â Â  Keskin BÄ±Ã§akÂ Â Â Â Â Â  MithatÂ  Dizi

2010 2011Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  KaradaÄŸlarÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  GÃ¼l Ali KaradaÄŸ Dizi

2012Â Â Â Â Â  Fetih 1453Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  UlubatlÄ± HasanÂ  Film

2011-2012Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Ä°ffetÂ Â Â Â Â Â  Cemil Ã–zdemirÂ  Dizi

2013-2014Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  MerhametÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  FÄ±rat KazanÂ Â Â Â Â Â Â Â  Dizi

2014Â Â Â Â Â  Sadece SenÂ Â Â Â Â Â Â Â  AliÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Film

2014Â Â Â Â Â  ReaksiyonÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  OÄŸuzÂ Â Â Â  Dizi

2016Â Â Â Â Â  SeddÃ¼lbahir 32 SaatÂ Â Â Â Â Â Â  Mehmet Ã‡avuÅŸ Dizi

2016Â Â Â Â Â  KÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  Ali Nejat KarasuÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Dizi

2017-2018Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Siyah Beyaz AÅŸk Ferhat AslanÂ Â Â Â Â  Dizi

2018-2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  MuhteÅŸem Ä°kiliÂ  Mert BarcaÂ Â Â Â Â Â Â Â  Dizi

2019-Â Â Â ÂEvimÂ Â Â Â Â  MehdiÂ Â  Dizi

Ölmek üzere olan köpeÄŸi tedavi etmedi!Rusya'da bir veteriner, otomobilin çarptÄ±ÄŸÄ± köpeÄŸi, yanÄ±nda veterinerlik pasaportu olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tedavi etmedi. YaralÄ± köpek, veteriner kliniÄŸinin kapÄ±sÄ±nda can verdi. O anlar, görgü tanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
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