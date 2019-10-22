Ä°brahim Ã‡elikkolÂ 14 Åžubat 1982, Ä°zmit, Kocaeli doÄŸumlu. Anne tarafÄ± Selanik gÃ¶Ã§meni, baba tarafÄ± ise Arap kÃ¶kenlidir. OyunculuÄŸa baÅŸlamadan Ã¶nce profesyonel modellik yaptÄ±. Basketbolla ilgilenen Ã‡elikkol ligde oynadÄ±, genÃ§ millÃ® oldu. Basketi bÄ±raktÄ±ktan sonra oyunculuk konusunda eÄŸitim alan Ã‡elikkol'un Osman SÄ±nav'la tanÄ±ÅŸmasÄ± hayatÄ±nda dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Osman SÄ±nav'Ä±n Ã§ektiÄŸi Pars: NarkoterÃ¶r filminde 'baÅŸkomiser Åžamil Baturay' rolÃ¼nÃ¼n verilmesi le oyunculuk hayatÄ±na adÄ±m attÄ±. Daha sonra M.A.T., KaradaÄŸlar ve Keskin BÄ±Ã§ak gibi televizyon dizilerinde boy gÃ¶sterdi. 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan ve 24 EylÃ¼l 2012 de final yapan Ä°ffet adlÄ± dizide baÅŸrolde Cemil karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

16 Åžubat 2012'de gÃ¶sterime giren bÃ¼yÃ¼k bÃ¼tÃ§eli sinema filmi Fetih 1453'te UlubatlÄ± Hasan karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2013-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Merhamet dizisinde rol aldÄ±. 2014'te ekranda rol almaya baÅŸlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli YÃ¼zbaÅŸÄ± OÄŸuz Ayaz karakterini ve 2016'da baÅŸlayan kÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m dizisinde Ali Nejat karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Son olarak MuhteÅŸem Ä°kili dizisinde rol aldÄ±.

Ä°BRAHÄ°M Ã‡ELÄ°KKOL FÄ°LMLERÄ° VE DÄ°ZÄ°LERÄ°

2008Â Â Â Â Â Pars: NarkoterÃ¶rÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Åžamil BaturayÂ Â Â Dizi

2009Â Â Â Â Â M.A.T.Â Sinan AtalayÂ Â Â Â Â Â Dizi

2010Â Â Â Â Â Keskin BÄ±Ã§akÂ Â Â Â Â Â MithatÂ Dizi

2010 2011Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KaradaÄŸlarÂ Â Â Â Â Â Â Â Â GÃ¼l Ali KaradaÄŸ Dizi

2012Â Â Â Â Â Fetih 1453Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â UlubatlÄ± HasanÂ Film

2011-2012Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°ffetÂ Â Â Â Â Â Cemil Ã–zdemirÂ Dizi

2013-2014Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MerhametÂ Â Â Â Â Â Â Â Â FÄ±rat KazanÂ Â Â Â Â Â Â Â Dizi

2014Â Â Â Â Â Sadece SenÂ Â Â Â Â Â Â Â AliÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Film

2014Â Â Â Â Â ReaksiyonÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â OÄŸuzÂ Â Â Â Dizi

2016Â Â Â Â Â SeddÃ¼lbahir 32 SaatÂ Â Â Â Â Â Â Mehmet Ã‡avuÅŸ Dizi

2016Â Â Â Â Â KÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Ali Nejat KarasuÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dizi

2017-2018Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Siyah Beyaz AÅŸk Ferhat AslanÂ Â Â Â Â Dizi

2018-2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MuhteÅŸem Ä°kiliÂ Mert BarcaÂ Â Â Â Â Â Â Â Dizi

2019-Â Â Â ÂEvimÂ Â Â Â Â MehdiÂ Â Dizi