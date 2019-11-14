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14.11.2019 - 17:57 |

İbrahim Kalın'dan ABD ziyareti sonrası açıklama: Kriz beklentileri boşa çıktı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ABD ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İbrahim Kalın'dan ABD ziyareti sonrası açıklama: Kriz beklentileri boşa çıktı!

İbrahim Kalın'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

CB’mız Erdoğan’ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı.

Makul ve meşru olan eninde sonunda kazanacaktır.

İbrahim Kalından ABD ziyareti sonrası açıklama: Kriz beklentileri boşa çıktı

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