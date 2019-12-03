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03.12.2019 - 10:52 | | DHA

İç çamaşırından 186 gram eroin çıktı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 2 kişiden birinin iç çamaşırında 186 gram eroin bulundu. 2 şüpheli, tutuklandı.

İç çamaşırından 186 gram eroin çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında, Nazilli- Karacasu Karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada suç unsuruna rastanmadı. Polis, otomobilde bulunan Osman A. ve Mehmet A. adlı şüphelilerde de üst araması yaptı.

Aramada Mehmet A.'nın iç çamaşırına gizlediği 186 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

 

 

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