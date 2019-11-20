20.11.2019 - 07:50 |
İcat çıkaran fikirlere ödül
Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ödüllendirmek için düzenlediği TEB Akıl Fikir Yarışması’nın başvuruları, 15 Ocak 2020’ye kadar kabul ediliyor.
‘İcat Çıkar’ sloganıyla düzenlenen yarışmada “Üniversite Öğrencisi - Yeni Mezun” kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanacak. “Müşteri” kategorisinde birinciye 25 bin TL ödülün yanı sıra Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland-Garros’a katılma hakkı sunulacak.
İkinci olan TEB müşterisi 15 bin TL, üçüncü ise 10 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. “Teknolojik Girişimci” kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanacak. Bu kategoride finale kalanlar, TEB Girişim Evi’ne katılma hakkı elde edecek.
Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.