İcat çıkaran fikirlere ödül

‘İcat Çıkar’ sloganıyla düzenlenen yarışmada “Üniversite Öğrencisi - Yeni Mezun” kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanacak. “Müşteri” kategorisinde birinciye 25 bin TL ödülün yanı sıra Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland-Garros’a katılma hakkı sunulacak.

İkinci olan TEB müşterisi 15 bin TL, üçüncü ise 10 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. “Teknolojik Girişimci” kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanacak. Bu kategoride finale kalanlar, TEB Girişim Evi’ne katılma hakkı elde edecek.