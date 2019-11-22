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22.11.2019 - 23:09 |

Ice Quake (Buz Depremi) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Ice Quake (Buz Depremi) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. TV'de ilk kez ekrana gelecek olan Ice Quake (Buz Depremi) filminin yönetmen koltuğunda Paul Ziller oturuyor. Türkiye'de vizyona girmeyen filmin oyuncu kadrosunda Brendan Fehr, Jodelle Ferland, Rob LaBelle, Victor Garber yer alıyor. Peki Ice Quake (Buz Depremi) filminin konusu ne?

Ice Quake (Buz Depremi) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Ice Quake (Buz Depremi) filmi bu akşam TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Alaska'da bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar neticesinde korkunç gerçek ortaya çıkar. Deprem gerçeği ile yüzleşen bilim adamları sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve önlem almak için bölgeye gelir.

ICE QUAKE (BUZ DEPREMİ) OYUNCULARI

Brendan Fehr ( Michael Webster)

Jodelle Ferland (Tia Webster)

Rob LaBelle (Bruce Worthington)

Victor Garber (Colonel Bill Hughes)

Sharon Taylor (Jamie)

Ice Quake (Buz Depremi) filmi konusu

Bilim adamları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler..

 

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