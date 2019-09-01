İçimdeki Canavar filmi konusu ve başrol oyuncuları

Gloria sakin hayatı kısa süre önce tepetaklak olmuş bir kadındır. İşini kaybetmiştir ve sevgilisi tarafından da evden kovulmuştur. Çaresiz kadın New York'u arkasında bırakarak doğduğu kente geri döner. Ancak tam o zamanlarda Seul’e bir canavar saldırır. Bu dev canavar şehri yerle bir etmektedir. Gloria kısa sürede bu devasa yaratık ile kendisi arasında bir bağ olduğunu keşfeder. İşler kontrolden çıkmaya başladığında Gloria'nın kendisi gibi görünüşte önemsiz birinin nasıl olup da dünyanın kaderi üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olabileceğini keşfetmesi gerekecektir...