01.09.2019 - 11:56
İçimdeki Canavar filmi konusu ve başrol oyuncuları
İçimdeki Canavar filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Austin Stowell yer alıyor. Gloria sakin hayatı kısa süre önce tepetaklak olan bir kadındır. İşini kaybeden Gloria sevgilisi tarafından da evden kovulmuştur. Çaresiz bir halde olan Gloria New York'u arkasında bırakara doğduğu kente geri döner. İşte İçimdeki Canavar filmi konusu ve başrol oyuncuları...
Gloria sakin hayatı kısa süre önce tepetaklak olmuş bir kadındır. İşini kaybetmiştir ve sevgilisi tarafından da evden kovulmuştur. Çaresiz kadın New York'u arkasında bırakarak doğduğu kente geri döner. Ancak tam o zamanlarda Seul’e bir canavar saldırır. Bu dev canavar şehri yerle bir etmektedir. Gloria kısa sürede bu devasa yaratık ile kendisi arasında bir bağ olduğunu keşfeder. İşler kontrolden çıkmaya başladığında Gloria'nın kendisi gibi görünüşte önemsiz birinin nasıl olup da dünyanın kaderi üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olabileceğini keşfetmesi gerekecektir...