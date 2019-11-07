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07.11.2019 - 12:51 | | AA

İçinde yolcular varken kaza yaptı!

Zonguldak'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

İçinde yolcular varken kaza yaptı!

 

Alınan bilgiye göre, Hasan K'nin kullandığı 67 M 0248 plakalı yolcu  minibüsü, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde kontrolden çıkarak  sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 GA 3880 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çarparak devrilen minibüsteki 9 kişi  yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk  edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan  yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, minibüsün olay yerinden  kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, kamyonetle çarpışan yolcu minibüsünün refüje çarptıktan  sonra devrildiği görülüyor.

 

 

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