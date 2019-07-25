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25.07.2019 - 16:55

İçişleri açıkladı! 'Agit Soro' öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride arandığının belirlendiğini açıkladı.

İçişleri açıkladı! 'Agit Soro' öldürüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye cephane birimi sorumlusu 'Agit Soro' kod adlı Celal Gök olduğu tespit edilmiştir" denildi.

 

İçişleri açıkladı Agit Soro öldürüldü

50 kilo altınla kayıplara karıştıKonya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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