İçişleri Bakanlığı 100 Kaymakam alımı sınav başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 kaymakam adayı alımı için sınav ilanında bulunuldu. Yapılan sınav ilanında adaylarda aranan şartlarda belirtildi. 9 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan İçişleri Bakanlığı 100 Kaymakam Adayı sınavı için adaylarda aranan en önemli şartlar arasında üniversitelerin dört yıllık eğitim veren lisans fakülteleri arasında yer alan Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye ve Finans, Sosyoloji, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Psikoloji bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Ayrıca adayların 1 Ocak 2019 yılı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olma şartı bulunuyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini 19-25 Eylül tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra başvuru ücretini ödeyerek bu işlemi tamamyabilecektir.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

SINAV TARİHİ VE SÜRESİ

Sınav, 09 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10:15’te başlayacaktır. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını, 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü 09 Ekim 2019 tarihidir.