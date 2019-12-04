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04.12.2019 - 10:30 |

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde,İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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