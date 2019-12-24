İçişleri Bakanlığı uzman yardımcısı başvuruları nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında boş bulunan Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 20; taşra teşkilatında boş bulunan İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 200 personel alınıyor. İlan bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Adayların 1 Ocak 2019 itibarıyla 35 yaşını doldurmamaış olması gerekirken aranan şartlar şöyle sıralandı:

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olması ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olması şartı aranıyor.

Adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olması ve başvuruda bulunanların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı ve Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmesi ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Giriş sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "https://aybu.edu.tr/gpm" internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 25 Aralık Çarşamba günü saat 09.00'da başlayıp 5 Ocak Pazar günü 17.00'de sona erecek. Sınava girmeye hak kazanan adaylar 10 Ocak'ta söz konusu internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Sınava girmeye hak kazandığı ilan edilenler 10 Ocak Cuma günü saat 09.00'dan 17 Ocak Cuma günü saat 16:00'ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90 lira sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait banka hesap numaralarına yatıracaklar.

Giriş sınavına İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuranlar 8 Şubat Cumartesi günü, Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuranlar ise 9 Şubat Pazar günü Ankara'da girecek.

Sınava başvuran adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacak. Adaylar belgelerini 31 Ocak tarihinden itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin internet adresinden edinebilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün "www.goc.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 70 puan alınması zorunlu olacak. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.