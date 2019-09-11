MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİçişleri Bakanlığı'ndan 'hız sınırı' açıklaması
11.09.2019 - 14:24| AA

İçişleri Bakanlığı'ndan 'hız sınırı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan, hız sınırının artırılması konusunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'hız sınırı' açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün bir radyo programındaki mülakatının ilgili bölümünde otoyollardaki standardın yükselmesi sonucu hız sınırının artırılması yönündeki değerlendirmesinin basın yayın kuruluşlarına yansıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mülakatta Sayın Bakanımız, bu konunun değerlendirilmekte olduğunu, gelen talepler çerçevesinde yüzde 5'lik bir artış çerçevesinde çalışmanın yapılacağını belirtmesiyle söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 'Hız limiti 140 kilometreye çıkarılıyor' şeklinde basına yansıyan haberlerin aksine, konunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği ifade edilmiştir."

Avrasya Tüneli’nde dubalara makas attıAvrasya Tüneli’nde şeritlerin arasına koyulan dubalara makas atan sürücü tehlike saçtı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terör örgütü PYD/YPG’nin zorla silah altına aldığı Suriyeli çocukların umudu da Türkiye

Terör örgütü PYD/YPG’nin zorla silah altına aldığı Suriyeli çocukların umudu da Türkiye

Gmail giriş ve oturum açma işlemi nasıl yapılır? Gmail hesabı nasıl silinir?

Gmail giriş ve oturum açma işlemi nasıl yapılır? Gmail hesabı nasıl silinir?

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

PMYO mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? PMYO fiziksel yeterlilik sınavı ne zaman?

PMYO mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? PMYO fiziksel yeterlilik sınavı ne zaman?

Sıradaki Haber