18.09.2019 - 21:47 | | AA
İçişleri Bakanlığu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca ve MİT Başkanlığınca operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu kaydedildi.
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