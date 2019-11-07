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07.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

İçişleri’nden ‘çubuk saldırısı’ raporu: Örgüt bağı yok

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın Çubuk’taki cenaze töreninde yapılan saldırının ardından, partinin gündeme getirdiği iddiaları 12 maddelik raporla yanıtladı.

İçişleri’nden ‘çubuk saldırısı’ raporu: Örgüt bağı yok

CHP’nin “Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılım bilgisinin daha önce verildiği” iddiasına raporda şöyle değinildi:

“Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibinden bir kişi törenden 3 saat önce Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nü telefonla arayarak törenle ilgili bilgi aldı, ancak katılım konusunda bilgi vermedi. Bilgi ve belgelerden anlaşılacağı üzere Kılıçdaroğlu’nun cenaze törenine katılımında mahalli idareler seçim sürecinin getirdiği atmosferin de etkisiyle ‘kimseye haber verilmeksizin son anda törene katılıp, tören biter bitmez de hemen araca binerek dönme’ usulünü bilhassa tercih ettiği değerlendirilmektedir. Mülki makamlar ile bölgenin güvenliğinden sorumlu jandarma komutanlıkları önceden haberdar olmadıklarından bu katılım için zamanında risk değerlendirmesi ve buna uygun kuvvet planlaması yapamamışlardır.” 


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