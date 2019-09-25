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25.09.2019 - 16:33 | | DHA

İçlerinde bebeklerle! Böyle yakalandılar

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan 3 lastik botta, 109 kaçak göçmen yakalandı.

İçlerinde bebeklerle! Böyle yakalandılar

Çeşme açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, saat 07.00 sıralarında, kaçak göçmen grubunun 3 lastik bot ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştığını tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botlarda Suriye ve Irak uyruklu 109 kaçak göçmen yakalandı.

İçlerinde bebeklerle Böyle yakalandılar

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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