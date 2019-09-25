İçlerinde bebeklerle! Böyle yakalandılar

Çeşme açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, saat 07.00 sıralarında, kaçak göçmen grubunun 3 lastik bot ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştığını tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botlarda Suriye ve Irak uyruklu 109 kaçak göçmen yakalandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyorİstanbul'un son kabadayısı ünvanı ile tanınan ve Üsküdar'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Üsküdarlı Çakır Ahmet lakaplı Ahmet Ersan, kabadayılık günlerinden kalma naraları ile tatlı satıp geçimini sağlıyor. Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor.