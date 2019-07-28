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28.07.2019 - 07:59| ELİF ALTIN - İstanbul

İcralık çocuk olayında son durum... Babaya bir dava daha

İstanbul Bağcılar’da icralık çocuk olayında gündeme gelen 10 yaşındaki kız çocuğu Y.’nin babası Metin Ç. hakkında kızını darp ettiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İcralık çocuk olayında son durum... Babaya bir dava daha

Anne Züleyha Ç., mahkemeye kızının şiddet gördüğü ve hakarete uğradığını iddia ettiği görüntüleri sundu. Bilirkişi incelemesi sonucunda, Y.’nin kamera görüntülerinde babasının kendisine “dangalak” diyerek kulağından tutup kapıya koyduğunu söylediği yer aldı. Anne ve babası boşanan Y., geçici velayetinin annesine verilmesi üzerine icra memurları tarafından zorla babası Metin Ç.’den alınarak annesine teslim edilmişti. Y. icra memurları tarafından zorla alınması sırasında gözyaşları içerinde babasına sarılarak gitmek istememişti. Yaşanan bu olayın ardından bakanlık harekete geçmiş, Y.’nin velayeti geçici süreliğine baba Metin Ç.’ye verilmişti.

Hapis talebi

İddianamede, kamera görüntülerinin incelemesinde Y.’nin, babasının kendisine “dangalak” dediğini ve babasının kulaklarından tutup kendisini kovduğunu ifade ettiğinin görüldüğü anlatıldı. Y. ile babasının aynı evde ikamet ettikleri ancak çağırılmasına rağmen babanın Y.’yi ifade vermesi için karakola götürmediği belirtilen iddianamede, Y.’nin 11 yaşında olması sebebiyle zorla getirme emri çıkarılmasının hakkaniyete ve vicdana uygun olmayacağı belirtilerek, bu nedenle mağdurun ifadesi alınmadan dava açılması gerektiği anlatıldı. Savcı baba hakkında “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından dokuz aydan 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Duruşmada Züleyha Ç.’nin avukatı Sena İzmitli, kamera kayıtlarını mahkemeye sunarak bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Mahkeme, konuşmaların çözülemediği iki kamera kaydının tekrar bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına hükmetti.

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